Oppo Kendi İşlemcisini Üretecek

Birçok akıllı telefon üreticisi, telefonları için başka şirketlerden işlemciler satın alıyorlar. Huawei ve Apple ise kendi işlemcilerini tasarlayıp, bu tasarımları başka şirketlere ürettiriyorlar. Son zamanlarda hızlı bir yükseliş içinde olan Oppo ise bütün işlemci sürecini kendi yapmak için harekete geçti.

Yayınlanan yeni haberlerde Çin merkezli teknolojisi üreticisi Oppo’nun ilk işlemcisini bitirmeye yaklaştığı aktarıldı. Halihazırda M1 adı verilen işlemcinin, bildiklerimizden biraz farklı olduğu, ana işlemci yerine geçmeyecek olan M1’in, bugnun yerine ana işlemciye destek olacak özelliklerinin bulunacağı belirtildi.

Ortaya çıkan bilgiler Oppo Başkan Yardımcısı Liu Chang tarafından da onaylandı. Chang ayrıca, şirketin önümüzdeki üç yıl içerisinde yazılım ve donanım ar-gesi faaliyetleri için 50 milyar dolarlık yatırım yapacağını aktardı.