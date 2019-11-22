Oppo, Kendi İşlemcisini Üretmek için Çalışmalara Başladı

Oppo, kendi mobil çipini üretmek için kolları sıvadı. Samsung, Huawei ve Apple'ın ardından Oppo da kendi işlemcisini üretecek. Oppo yeni akıllı telefon modellerinde kendi işlemcisini kullanacak.

Oppo Gümbür Gümbür Geliyor! Oppo M1 İşlemci Ortaya Çıktı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde (EUIPO) yayınlanan bir ticari markaya göre Oppo'nun işlemcisinin adı Oppo M1 olacak. Yabancı basında çıkan haberlere göre, Oppo Mead yongası üzerinde çalışmak için Speadtrum ve MediaTek’ten mühendis işe aldı. Oppo konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Şirketin 2020 yılında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2020) kendi işlemcisini tanıtacağı söylenmekte. Oppo M1 isimli işlemci hakkında herhangi bir sızıntı şu an için mevcut değil. Oppo kendi üreteceği mobil işlemci ile diğer akıllı telefon üreticilerine meydan okuyacak gibi gözüküyor. Oppo M1'in kaç çekirdeğe sahip olacağı ve yerleşik 5G desteğinin bulunup bulunmayacağı açıklanmadı.

Oppo'nun gelecek yıl tanıtacağı işlemcisinin hangi cihazlarda yer alacağı bilinmezliğini korumakta. Oppo amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kendi işlemcisini kullanabilir. Konu hakkında sızıntıların gelecek haftalarda gelmesi bekleniyor. Oppo M1 ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.