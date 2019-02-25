Oppo’nun 10x Optik Zoom Kamerası Akıllı Telefonlarda Kullanıma Hazır

Oppo, 10x optik zum kamerasıyla akıllı telefonlarda adeta bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bir grup gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen bir sunumda Oppo, yeni kamera sisteminin ticari ürünlere entegre edilmek üzere hazır olduğunu belirtti.

Etkinlikte Oppo, 3 boyutlu görüntüler serisinden oluşan bir sistem kullanan prototip telefonlarını gazetecilerin kullanmasına izin verdi. Ancak çekilen fotoğraflar şimdilik cihaz dışında görüntülenemiyor. Bu da şu an için herhangi bir detaylı analizin yapılmasını imkansız kılıyor.

Yine de eğer bu teknoloji tam olarak Oppo’nun anlattığı şekilde çalışırsa, 10x optik zumların akıllı telefonlarda kullanılması bir hayli etkileyici olur. Birkaç yıl öncesine kadar hayal bile edilemeyen ve ancak muazzam büyüklükteki fiziksel bir zumlama aparatıyla gerçekleşmesi mümkün görülen bu teknoloji, Oppo’nun periskop teknolojisi sayesinde önümüzdeki dönemlerde akıllı telefonlardaki yerini alacak gibi görünüyor. Oppo’nun bu teknolojiyi, geçtiğimiz ay Samsung tarafından satın alındığı iddia edilen Corephotonics firmasıyla işbirliği yaparak geliştirdiği belirtiliyor.

Oppo, yeni optik zum sistemiyle çalışan yeni bir cihazı 2019’un ikinci çeyreğinde piyasaya süreceğini söylüyor fakat bu cihazın nerede satılacağı ve teknik detayları gibi bilgileri henüz açıklamıyor. Oppo hali hazırda akıllı telefon satışlarını esas olarak Güneydoğu Asya’da yapıyor. Ancak şirket son dönemlerde Avrupa pazarına da giriş yaparak İngiltere, İspanya, Hollanda, İtalya, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerde de satışlara başladı.

Oppo’nun küresel pazarlardan sorumlu başkan yardımcısı da daha önce yaptığı bir açıklamada, şirketin Avrupa’daki satışlarında başarılı olması durumunda ABD pazarına giriş yapmayı düşünebileceğini söylemişti. Oppo, 2013’te kısa bir ömrü olan Oppo N1 CyanogenMod Edition modelinden bu yana ABD’de resmi olarak herhangi bir akıllı telefon satışı yapmıyor.