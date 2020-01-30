Oppo'nun Akıllı Saati Büyüleyecek! İşte Özellikleri

Akıllı telefon üreticisi olan Oppo'nun akıllı saat sektörüne giriş yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Oppo'nun ilk akıllı saati hakkında detaylar gelmeye başladı.

Oppo'dan Akıllı Saat Geliyor!

Oppo'nun akıllı saat modeli hakkındaki sızıntılar illk olarak Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıktı. Ayrıntıların şu anda az olmasına rağmen, cihazın Android Wear platformunda çalışacağı bilinmekte. Yeni ortaya çıkan bilgilerde Oppo'nun akıllı saat modelinde kalp atışı hızı sensörü olacak. Cihazda EKG özelliği de bulunacak.

OPPO Başkan Yardımcısı Biran Shen, Weibo'da akıllı saatin kavisli ve kare ekrana sahip olacağını söyledi. Biran Shen ayrıca cihazda iki adet fiziksel düğmenin bulunacağını da açıkladı. Akıllı saatin mikrofona sahip olacağı konuşulmakta. Oppo'nun ilk akıllı saatinin ismi henüz belli olmadı.

Yeni akıllı saatin 2020 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması beklenmekte. Cihaz muhtemelen önümüzdeki ay Barselona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'de tanıtılacak. Akıllı saat hakkındaki detayların gelecek haftalarda gelmesi beklenmekte. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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