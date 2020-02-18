Oppo'nun Akıllı Saatinin Görseli Paylaşıldı

Oppo'nun yeni akıllı saatinden ilk görüntüler geldi. İşte Oppo'nun yeni kavisli ekrana sahip akıllı kol saati!

Son dönemlerde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Oppo yeni bir akıllı kol saati modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Android kanadında Samsung'un çok başarılı olduğu dal olan akıllı saatler, şimdi daha çok markaya yayılarak ün kazanacak. Tabii Oppo'da gerçekten başarılı bir iş çıkarmış gibi duruyor. Çünkü saatin tasarımı gerçekten başarılı.

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq — Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020

Brian Shen tarafından yapılan paylaşımda Oppo'nun yeni akıllı saati görücüye çıktı. Saatin ekranının 3D kavisli bir tasarıma sahip olması gerçekten tarz bir görüntü oluşturuyor. Saatin altın ve siyah renklerde olması beklenirken, tanıtım tarihi olarak başta Mobil Dünya Kongresi düşünülse de kongrenin iptalinden sonra Mart ayı belirlenmiş. Bakalım saatin fiyatı ne olacak.

Oppo'nun yeni akıllı saatini siz nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünde görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.