Oppo'nun Akıllı Saatinin Görseli Paylaşıldı

Oppo'nun yeni akıllı saatinden ilk görüntüler geldi. İşte Oppo'nun yeni kavisli ekrana sahip akıllı kol saati!

Son dönemlerde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Oppo yeni bir akıllı kol saati modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Android kanadında Samsung'un çok başarılı olduğu dal olan akıllı saatler, şimdi daha çok markaya yayılarak ün kazanacak. Tabii Oppo'da gerçekten başarılı bir iş çıkarmış gibi duruyor. Çünkü saatin tasarımı gerçekten başarılı.

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq