Oppo'nun İlk Akıllı Saati, Apple Watch Benzeri mi?

Akıllı telefon pazarında ciddi adımlar attığını söyleyen birçok Çinli teknoloji markası şimdi de akıllı saat sektörünü gözlerine kestirdi. Huawei birkaç saat piyasaya sürdü, Xiaomi Mi Watch'u göstermeye başladı ve şimdi de Oppo, yaklaşmakta olan giyilebilir ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Oppo'nun yıllık geliştirici konferansı olan Inno Day 2019'da ortaya çıkan yeni teknolojilerin arasında AR gözlük, 5G'ye sahip bir ev asistanı ve kablosuz kulaklık yer alıyor. Ancak tüm bu teknolojilerin haricinde Oppo'nun yeni akıllı saati en çok dikkat çeken proje. Şirketin yeni ürünü henüz satışa sunulmasa da ürünün Apple'dan "kopyalandığı" iddia ediliyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen lansmanda ise yalnızca saatin silüetini gösteren Çinli üretici, "Apple Watch klonu" söylentilerine kulak asmamayı tercih etti. Ayrıca akıllı saatin yazılım olarak neye sahip olduğu henüz bilinmiyor.

Akıllı saat ile birlikte OPPO, 2020'nin ilk çeyreğinde 5G CPE Hub adında 5G bağlantıya sahip asistanını piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni cihaz SIM kartı kabul edecek, akıllı ev entegrasyonu için Bluetooth barındıracak ve aynı anda 1000 cihaza bağlanmaya izin verecek.

OPPO, ürün portföyünü akıllı telefonların ötesine genişletmek için yeni AR akıllı gözlüklerini de tanıttı. Bu yeni akıllı gözlükler Glass OS kullanıyor ve Microsoft HoloLens gibi çalışıyor. Geniş görüş alanı için 2 tane Fish eye kamera, bir HD kamera ve 3D gerçekçiliği için TOF kamerası ile donatıldı.