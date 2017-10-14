Oppo'nun İlk 'Tam Ekran' Akıllı Telefonu Oppo F5 Bu Ay Piyasaya Çıkacak

Çin merkezli telefon üreticisi Oppo, 26 Ekim’de şirketin ilk tam ekranlı akıllı telefonu Oppo F5’in tanıtılacağını açıkladı. Oppo’nun “selfie uzmanı” serisinin son üyesi olan Oppo F5 Hindistan, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam’da satışa çıkacak. Yakın bir tarihte görücüye çıkacak olmasına rağmen Oppo F5’in neler sunduğuna dair elimizde fazla detay bulunmuyor.

Oppo tarafından sağlanan kısıtlı bilgilere bakılırsa Full HD+ ve 2160 x 1080 çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olan F5’in en dikkat çekici özelliği ise “güzellik algılama teknolojisi”. Yapay zeka destekli olan bu özelliği anlatan şirket; F5’in selfie uzmanı serisinin bir parçası olduğunu hatırlatırken yapay zekanın insanların yüz detaylarına göre en iyi düzenlemeleri otomatik yaptığını aktardı. Yani çekim açısı ne olursa olsun Oppo F5’in yapay zekası burun, çene, dudak gibi yüz bölümlerinde gerekli düzenlemeleri yaparak fotoğrafı güzelleştirecek. Ayrıca yapay zekanın yaş ve cinsiyet farklılıklarını algıladığı ve düzenlemeleri buna göre yaptığı belirtiliyor. Bu özelliğin minimum çabayla kaliteli selfie çekimleri yapmak isteyen kullanıcıların beğenisini toplayacağı aşikar.

Şimdilik yeni Oppo F5’in fiyatı, özellikleri ve satışa çıkış tarihine ilişkin detaylar ortaya çıkmadı. Ancak bu detayların da önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. Peki Oppo F5’in selfie güzelleştirme teknolojisini siz nasıl buldunuz?