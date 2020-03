Oppo'nun Yeni Marka Yüzü Mohammed Salah Oldu

Son zamanlarda satış yaptığı pazarları genişletmeye başlayan Oppo, bunun için tanınmış marka yüzleri ile anlaşmalar imzalıyordu. Kısa süre önce Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesine giriş yapan Oppo, bu bölgede marka yüzü olarak Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah ile anlaştı.

Oppo Reno3 Pro modeli yakın zaman önce yapılan tanıtım etkinliği ile gün yüzüne çıkarılmıştı. 44MP kamerası ile gözlerden kaçmayan yeni model, birçok pazarda önemli satış rakamlarına ulaşacak potansiyele sahipti. Övgüler alan modelini daha fazla kişiye ulaştırmak adına reklam kampanyalarını hızlandıran Oppo, 18 Mart tarihinde yeni telefonun Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde çıkacağını Mohammed Salah reklamı ile duyurdu.

Oppo aslında spor organizasyonları ve sporcularla anlaşmalar yapmayı seven bir marka olarak karşımıza çıkmıştı. Daha önce FC Barcelona, Roland-Garros ve Wimbledon ile reklam anlaşmaları imzalayan şirket, bu sporlardaki kalitenin ancak kendi kameraları ile yakanabileceğini slogan haline getirmişti.

Mo Salah ile yapılan reklam yüzü anlaşmasının etkileri ise hemen görülmeye başlandı. Ünlü futbolcu ile hazırlanan reklam filmleri Orta Doğu ülkeleri arasında hızla yayılırken, her biri milyonlarca görüntülenme almayı başardı. Yakalanan başarının satışlara yansıması durumunda Oppo'nun sporcularla olan anlaşmalarına yenilerini ekleyebileceği, söylenenler arasında yerini aldı.

@MoSalah is our MEA Brand Ambassador!! 😍 We admire his inspirational & dedicated personality, and he sets an example when it comes to achieving goals & dreams, which are part of our brand's many values!#OPPOMEAmbassador#OPPOxMoSalah pic.twitter.com/ZE0UbiuffR