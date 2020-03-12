  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Oppo'nun Yeni Marka Yüzü Mohammed Salah Oldu

Oppo'nun Yeni Marka Yüzü Mohammed Salah Oldu

mohammed salah oppo
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Son zamanlarda satış yaptığı pazarları genişletmeye başlayan Oppo, bunun için tanınmış marka yüzleri ile anlaşmalar imzalıyordu. Kısa süre önce Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesine giriş yapan Oppo, bu bölgede marka yüzü olarak Liverpool'un yıldızı Mohammed Salah ile anlaştı.

Oppo Reno3 Pro modeli yakın zaman önce yapılan tanıtım etkinliği ile gün yüzüne çıkarılmıştı. 44MP kamerası ile gözlerden kaçmayan yeni model, birçok pazarda önemli satış rakamlarına ulaşacak potansiyele sahipti. Övgüler alan modelini daha fazla kişiye ulaştırmak adına reklam kampanyalarını hızlandıran Oppo, 18 Mart tarihinde yeni telefonun Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde çıkacağını Mohammed Salah reklamı ile duyurdu.

Oppo aslında spor organizasyonları ve sporcularla anlaşmalar yapmayı seven bir marka olarak karşımıza çıkmıştı. Daha önce FC Barcelona, Roland-Garros ve Wimbledon ile reklam anlaşmaları imzalayan şirket, bu sporlardaki kalitenin ancak kendi kameraları ile yakanabileceğini slogan haline getirmişti.

Mo Salah ile yapılan reklam yüzü anlaşmasının etkileri ise hemen görülmeye başlandı. Ünlü futbolcu ile hazırlanan reklam filmleri Orta Doğu ülkeleri arasında hızla yayılırken, her biri milyonlarca görüntülenme almayı başardı. Yakalanan başarının satışlara yansıması durumunda Oppo'nun sporcularla olan anlaşmalarına yenilerini ekleyebileceği, söylenenler arasında yerini aldı.

Oppo Reno3 Pro Özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / HSPA / LTE
Çıkış Tarihi Açıklama Tarihi 2 Mart 2020
   
Gövde Boyutlar 158.8 x 73.4 x 8.1 mm (6.25 x 2.89 x 0.32 in)
Ağırlık 175 g
Yapı Ön cam (Gorilla Glass 5), plastik arka kapak ve çerçeve
   
Ekran Tip Super AMOLED
Boyut 6.4-inç, 101.8 cm2 (~87.4% ekran gövde oranı)
Çözünürlük 1080 x 2400 piksel, 20:9 oran(~405 ppi)
Koruma Corning Gorilla Glass 5
   
Platform İşletim Sistemi Android 10.0; ColorOS 7
Çip Seti Mediatek Helio P95 (12 nm)
CPU Altı Çekirdek (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
GPU PowerVR GM9446
Bellek Kart slotu microSDXC
Dahili 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
  UFS 2.1
Ana Kamera Dörtlü 64 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom
8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF
2 MP B/W, f/2.4, (depth)
Özellikler Dual-LED flaş, HDR, panorama
Video [email protected], [email protected]; gyro-EIS
Ön Kamera Çift 44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.65", 0.7µm
2 MP, f/2.4, (depth)
Özellikler HDR
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm ja Yes
Bağlantı WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
GPS Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
USB Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
Diğer Sensörler Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula
Batarya   4025mAh kapasite
Şarj Hızlı şarj 30W, 50% kapasiteye 20 d
VOOC 4.0
ETİKETLER: oppo

YORUMLAR