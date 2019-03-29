Oppo'nun Yeni Ön Kamera Tasarımı Çalışırken Görüntülendi

iPhone X tanıtıldığından bu yana birçok akıllı telefon üreticisi, çerçevesiz telefonlar üretmek adına farklı fikirler ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bugüne kadar en değişik fikirleri deneyen isim ise Çin Merkezli Oppo oldu. Daha önceki tasarımları ile birçok kullanıcıyı şaşırtan Oppo, bu sefer çapraz şekilde açılan ön kamera geliştirdi.

Çentik, su damlası çentiği, kızaklı telefonlar, ekran ortası kameraları gibi onlarca farklı fikir kullanılmaya devam ederken, Oppo tarafından geliştirildiği söylenen ancak bugüne kadar resmi olarak duyurulmaya bir telefonun videosu sızdı.

Oppo Reno ismi altında geliştirilen telefonun ön kamerası kızaklı şekilde tasaralanırken, kızağın açılma şekli görenleri şaşırttı. Diğer kızaklı kameraların aksine çapraz şekilde hafif yukarıya yükselen bir kameraya sahip olan Oppo Reno, Çinli üreticinin çabalarının geldiği noktayı da bizlere gösterdi.

Oppo daha önce piyasaya sürdüğü F11 Pro modelinde, üst taraftan bir periskop gibi açılan kamera kullanmış, Oppo X modelinde ise tamamen ekranın kaydığı bir kızak tasarlamıştı. Slashleaks isimli kanal tarafından yayınlanan videodan da görebileceğiniz üzere, F11 Pro modelindeki tasarım anlayışını yenileyen Oppo, ortaya çapraz şekilde açılan bir ön kamera çıkarmayı başardı.