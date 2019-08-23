Oppo'nun Yeni Reno2 Modelleri Kamerasıyla Çok Konuşulacak

Çinli üretici OPPO, yeni Reno2 serisini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Reno 2’nin ilk lansmanı 28 Ağustos’ta yapılacak.

Oppo'nun yeni modellerinden beklentiler yükselmiş durumda. Reno2 serisi; 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x dijital zoom destekli 5x Hibrit Zoom özelliği, Ultra Karanlık Modu da dahil olmak üzere bir dizi fotoğraf geliştirme özelliği ile geliyor.

Ayrıca son derece net ve pürüzsüz videolar çekme imkânı sağlayan ve aksiyon kamerası seviyesini getiren Ultra Steady Video özelliği de öne çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor. Reno2, Hibrit Görüntü Sabitleme teknolojisi sayesinde Ultra Steady Video özelliğini devreye alarak son derece net ve pürüzsüz bir video çekim imkânı sunuyor.

Değişken odak uzaklığına sahip üç lens, ultra geniş açıdan telefotoya benzersiz 5x Hibrid Zoom efekti oluşturmak için birlikte çalışıyor ve aynı zamanda yumuşak ve kusursuz bir zoom geçişi sağlamak için görüntü teknolojisini birleştiriyor. Ultra geniş açılı lens, kullanıcılara daha çeşitli fotoğraflar ve fotoğraf temaları kazandıran etkileyici 116 derece perspektif sunuyor.

Oppo'nun Hedefi Akıllı Mobil Fotoğrafçılık

OPPO ayrıca Reno’nun potansiyelini paylaşmak için dünyanın dört bir yanından sanatçılar ile ekip oluşturdu. Bu sayede, Reno değerlerini harekete geçiren eğlenceli ve yaratıcı bir ruh ortaya çıkarıldı. Yakında piyasaya sürülecek olan OPPO Reno2 serisi ise bu yaratıcılığı bir adım daha ileri götürecek ve kullanıcıları daha yeni ve daha akıllı mobil fotoğrafçılık teknikleri ile tanıştıracak.

Reno2 serisi ile ilgili daha fazla bilgi yakında gerçekleşecek lansmanda ortaya çıkacak.