Oppo Power Bank 2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Hindistan'da yeni ürününü tanıttı. Oppo Power Bank 2 özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Oppo Power Bank 2 özellikleri ve fiyatı.

Oppo Power Bank 2 Özellikleri

Yeni tanıtılan powerbank modeli 10.000 mAh'lik büyük bir pil kapasitesine sahip ve aynı zamanda hızlı şarj çözümleri de sunuyor. Oppo Power Bank 2 modelinde her iki yönde de 18W hızlı şarj, düşük şarj modu ve 12 faktörlü güvenlik koruması bulunuyor.

Resmi bilgilere göre, 18W hızlı şarj teknolojisi sayesinde Oppo Power Bank 2'nin 4.200mAh'lik bir bataryayı normal bir powerbank modelinden yüzde 16 daha hızlı şarj etmesini sağlıyor.

Powebank, hem mikro USB hem de USB C Tipi uyumluluk sağlayan çift konektör kablo ile kutudan çıkmakta. Böylece kullanıcılar tek bir kablo ile birden fazla cihazı kolaylıkla şarj edebilecek.

Oppo Power Bank 2 Fiyatı

Oppo Powe Bank 2'nin fiyatının 17 dolar olduğu açıklandı. 17 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 125 TL'ye tekabül ediyor. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmezliğini korumakta.

Sizler Oppo'nun yeni powerbank'i hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!