Oppo R17 Farklı Çentikli Tasarımıyla Tanıtıldı

Çinli üretici Oppo'nun yeni üst düzey telefonu Oppo R17 tanıtıldı. Farklı tasarımdaki çentiğiyle ve Gorilla Glass 6 ekran korumasıyla dikkat çeken Oppo R17'nin tüm detayları haberimizde yer alıyor.

Yüzde 91.5 en boy oranına sahip 6.4 inç FHD+ (1080 x 2280 piksel) ekrana sahip olan R17, Qualcomm Snapdragon 670 yonga setinden gücünü alıyor. 8GB RAM ve 128GB dahili hafızayı barındıran cihazın, Gorilla Glass 6 sayesinde üst düzey düşmelerde bile hasarsız kurtulabildiği söyleniyor.

Piyasada ilk defa Snapdragon 670 çipini kullanan R17'nin Snapdragon 845'de bulunanlara benzer yapay zeka yeteneklerine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Kamera konusunda ise arkada çift ve önde tek kamera kurulumuna yer veren telefonun LED flaşlı 16MP + 5MP çift arka kamera kurulumu bulunuyor. Öndeki tek kameranın çözünürlüğü de 25MP. Yonga setinin yapay zeka özelliklerini kamerada kullanan R17'nin üst düzey selfieler çekebileceği düşünülüyor.

Hızlı şarj destkeli 3500 mAh bataryaya sahip olan cihazın İki farklı renk seçeneğiyle 18 Ağustos itibarıyla Çin’de satışa sunulacağını ve yaklaşık 440 dolar fiyat etiketiyle pazardaki yerini alacağını belirtmek gerekiyor. Global pazara ne zaman geleceği bilinmeyen Oppo R17 hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.