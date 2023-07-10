Oppo Reno 10 Serisi Tanıtıldı: Üst Segmentin Yeni Yıldızları!

vivo ve OnePlus ile birlikte Asya pazarındaki başarısıyla tanınan Oppo, yeni Reno 10 serisinin tanıtımıyla ürün yelpazesini genişletti. Bu yeni seri, farklı kullanıcı tercihlerine hitap eden üst düzey ve orta sınıf özelliklere sahip bir dizi akıllı telefon sunuyor.

Oppo Reno 10 Pro+

Serinin en üstünde Oppo'nun amiral gemisi modeli Reno 10 Pro+ yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci de dâhil olmak üzere etkileyici bir donanıma sahip olan bu modele 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dâhili depolama alanı eşlik ediyor.

Ön tarafta, kullanıcılara uyarlanabilir 120Hz yenileme hızına ve 1.400 nit tepe parlaklığına sahip 6,74 inç uzunluğunda AMOLED ekran sunuluyor.

Telefonun arkasında ultra geniş çekimler, OIS desteği ve 120x'e kadar hibrit yakınlaştırma özellikleri sunan güçlü bir 50MP üçlü kamera ünitesi yer alıyor. Cihaz, 100W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh pil ile çalışıyor.

Oppo Reno 10 Pro

Serideki bir diğer model ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekranla gelen Reno 10 Pro. Qualcomm Snapdragon 778G işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanı ile donatılan telefonda 50MP üçlü arka kamera ünitesi bulunurken, ön tarafta 32MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz, 80W hızlı şarj desteğine sahip biraz daha küçük 4.600 mAh pil ile geliyor.

Oppo Reno 10

Son olarak serinin standart modeli Reno 10, 6,7 inç 120Hz AMOLED ekranla geliyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip. Telefon arkada 64MP üçlü kamera ünitesi ve önde 32MP selfie kamerası sunuyor. Büyük bir 5.000 mAh bataryaya sahip olan Reno 10, 67W hızlı şarjı destekliyor.

Reno 10 serisinin fiyatlandırmasına dair detayları seri Türkiye pazarına girdiğinde sizlere aktarıyor olacağız.