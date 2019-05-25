OPPO Reno 10x Zoom Modeli Yeni Rengiyle Göz Kamaştıracak

Kamerasıyla büyük ses getirmeyi başaran OPPO Reno 10x modeli, bu sefer de rengi konusunda aynı başarıyı elde etmek istiyor. Bilindiği üzere cep telefonu alıcıları, kendileri için uygun olan telefonu seçerken rengine de çok büyük önem gösteriyor. Bunun farkında olan şirket, her kullanıcıya hitap edebilecek renkler çıkarmaya özen gösteriyor.

OPPO Reno modeli kullanılarak çekilen ve 10 kat zoom yapılmış fotoğraflar, birçok video platformunda ortaya çıkmıştı. Akıllı zoom teknolojisi sayesinde yakınlaştırdığı yerin bulanıklığını neredeyse sıfıra indiren şirket, donanımıyla da dikkat çekmişti.

OPPO Reno 10x Zoom modeli pembe renkli geliyor

Her ne kadar Türkiye'de çok pahalı satış yaptığı için sürekli olarak eleştirirse bile şirket, hem renk açısından hem de donanım açısından genellikle akıllı telefonlarının hakkını veriyor. Asya'nın bu yeni oyuncusu, Samsung ve iPhone gibi modellerle sıkı bir şekilde rekabet etmeyi de başarıyor.

Şirket, rekabet gücünü artırabilmek için bu seferde telefonların renkleri ile oynamaya başladı. OPPO Reno’nun 10x zoom yeteneği olan bu yeni modelde, bundan sonra pembe renk de kullanılacak. Bu renk seçeneği, ağırlıklı olarak kadın müşterilerin daha çok ilgisi çekmiş olacak.

Oppo’nun bu yeni modeliyle birlikte, artık kimse çok erkeksi renkler seçildiğini söyleyemez. Asyalı bu büyük akıllı telefon üreticisi, pembe renk seçeneği ile bütün cinsiyet gruplarına eşit yaklaştığını göstermiş oldu.

Gelen bilgilere göre yaklaşık olarak 30 gün içerisinde pembe renk kullanıcılarla buluşmuş olacak. Ayrıca bu renk seçeneği için fiyatlandırmaların, diğerleriyle aynı olması planlanıyor. Şirketin bu yeni akıllı telefon rengi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.