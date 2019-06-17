Oppo Reno 10X Zoom Ülkemizde Satışa Çıktı

Oppo'nun Nisan ayında tanıttığı Oppo Reno 10X Zoom modeli ülkemizde satışa sunuldu. Sizler için Oppo Reno 10X Zoom'un tüm teknik özelliklerini ve ülkemizdeki satış fiyatını derledik.

Oppo Reno 10X Zoom Özellikleri

Oppo Reno 10X Zoom, 6.6 inçlik çentiksiz ve çerçevesiz AMOLED bir ekran ile gelmekte. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan cihaz iki farklı varyasyona sahip. Bunlar: 6GB RAM / 128GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM / 256GB dahili depolama alanı. Cihazın ön kamerası açılıp kapanabilmekte ve 16MP çözünürlüğe sahip.

Oppo Reno 10X Zoom'un arka kamerasında ise 3 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 48 MP f/1,7 + 13 MP f/3,0 + 8 MP f/2,2. Oppo Reno 10X Zoom, 4.065 mAh’lik bir bataryaya sahip ve Android Pie işletim sistemi üzerine kurulan ColorOS 6 arayüzü ile birlikte kutudan çıkmakta.

Oppo Reno 10X Zoom Fiyatı

Okyanus yeşili ve karbon siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Oppo Reno 10X Zoom, 7.999 TL’lik KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatıyla ülkemizde satışa sunuldu.

Sizler Oppo Reno 10X Zoom'un özellikleri ve tavsiye edilen satış fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!