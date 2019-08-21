Oppo Reno 2 Hakkında Çok Önemli Detaylar Sızdı

Akıllı telefon ürünleri içerisinde çıktığı günden beri önemli bir yere sahip olan Oppo Reno, üstün özellikler gösteriyordu. Oppo Reno 12x zoom ve 5G gibi avantajlar sayesinde kullanıcıların büyük bir beğeni yakalamasını sağladı. Oppo şirketi yepyeni bir ürün ile bu beğeniyi pekiştirmek istiyor.

Şu ana kadar Oppo Reno 2 modelinin çıkacağı kesinleşti diyebiliriz. Ancak bu yeni modelde henüz herhangi bir bilgi sızıntısı gerçekleşmedi. 28 Ağustos'ta Hindistan için bir lansman yayınlansa bile kuruluş özelliklerini sır gibi saklıyor. Ancak bugün ilk kez ilginç bazı detaylar sızdı.

Oppo Reno 2 kamera odaklı olacak

Asya ülkelerini akıllı telefon piyasasında bu kadar ön sıralara koyan etken muhtemelen kamera kaynaklıdır. Özellikle de Huawei gibi şirketlerin ürettikleri akıllı telefonlar üstün kamera özellikleri sayesinde birçok ödüle layık görülüyor.

Oppo şirketi yine benzer bir övgü almak için aynı yolu tercih ediyor. Reno 2 modelinde 20x zoom tercih edilecek. Ayrıca periskop objektifler önemli bir destek sunacak. Ayrıca bu yeni modelde 6,5 AMOLED ekran ve 3,915 mAh pil bulunacak. Depolama alanı da bu ürün için geniş tutulmuş diyebiliriz. 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanı bulunacak.

Oppo Reno; 48MP, 13MP, 8MP ve 2MP sensör çözünürlükleri ile derin fotoğraflar çekilmesine imkan sağlayacak. Hindistan'da ilk model tanıtıldıktan sonra diğer ülkelerde de serbest bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilecek. Peki sizce de Oppo için bu model önemli bir destek sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.