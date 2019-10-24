Oppo Reno 2 İnceleme - Gizli Güçlü Telefon!

Oppo'nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı telefon modeline yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde Oppo Reno 2 modelini satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Oppo Reno 2'nin teknik özelliklerine bir göz atalım.

Oppo Reno 2, 6,5 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte AMOLED bir ekrana sahip. Cihazın ekranı Gorilla Glass 6 ile korunmakta. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefon grafik tarafında Adreno 618 işlemciden destek alıyor.

8GB RAM'e sahip olan Oppo Reno 2 modelinde 256GB dahili depolama alanı bulunmakta. Bu dahili depolama alanını isterseniz microSD kart yardımı ile artırabilmektesiniz. Oppo Reno 2'nin arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü bulunmakta. 48 megapiksellik ana kamera sensörüne 8 megapiksellik geniş açı sensörü, 13 megapiksellik telefoto kamera ve son olarak 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet açılıp kapanabilen 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörü ile 1080p çözünürlükte videolar çekilebilmekte. 4.000 mAh bataryadan beslenen Oppo Reno 2'de VOOC Flash Charge 3.0 desteği bulunmakta. Bu sayede akıllı telefonun bataryası 30 dakikada %50 oranına kadar dolmakta.

Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Oppo Reno 2 incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Oppo Reno 2 inceleme videomuzu seyredebilirisiniz.

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