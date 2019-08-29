Oppo Reno 2 Serisi Tanıtıldı! Teknik Özellikleri ve Fiyatları

Oppo bir süre önce ikinci nesil Reno serisini piyasaya süreceğini açıklamıştı ve Hindistan'da yapılan etkinlikte Reno 2, Reno 2F ve Reno 2Z'yi ortaya çıkardı. İşte yeni modellerin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihleri:

Oppo Reno 2 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Reno 2'de 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ Amoled ekran bulunuyor. Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alan cihazda 8 GB RAM ve 256GB depolama alanı da dikkatlerden kaçmıyor. Ekran parmak izi teknolojisi, 4000mAh pil ve 3.5mm kulaklık jakıyla rakiplerine meydan okuyan cihazda dört arka kamera yer alıyor.

Ana kamera olarak 48MP çözünürlüklü Sony IMX586 sensörü barındıran Reno 2'de 8MP geniş açılı, 13MP telefoto lens ve 2MP çözünürlüklü monokrom sensör bulunuyor. Ayrıca iddia edildiği gibi 20x zoom teknolojisine sahip olmayan cihazda hibrit 5x zoom'a yer verildiği ifade edildi.

Oppo Reno 2F - Reno 2Z Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Reno 2F Helio P70 yonga setiyle, 6GB RAM'iyle ve 128GB'lık depolamasıyla ile karşılaştırıldığında, Helio P90 yonga seti ve 256GB'lık depolama kapasitesine sahip Reno 2Z'den daha yetenekli görünüyor. Reno 2F ayrıca Reno 2 ile aynı dörtlü kamerayı paylaşıyor ancak Reno 2Z, telefoto kamerayı ve 48MP IMX586 sensörünü sırasıyla 2MP derinlik sensörü ve 48MP Samsung GM1 sensörüyle değiştiriyor.

Oppo Reno 2 serisinin aynı 16MP selfie kamerasına sahip olmasına rağmen Reno 2F ve Reno 2Z'de geleneksel pop-up kamera tercih edildiğini belirtmek gerekiyor.