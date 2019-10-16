Oppo Reno 2 Türkiye Satış Fiyatı Açıklandı!

Özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri çeken Oppo Reno 2 Türkiye'de! Oppo Reno 2 özellikleri ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar haberimizde.

Oppo Reno 2 Teknik Özellikleri

Oppo Reno 2 modelinin en dikkat çeken yanlarından birisi tasarımı. Ön tarafa baktığımızda 6,5 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte AMOLED bir ekran ile karşılaşıyoruz. Gorilla Glass 6 ile korunan bu ekranın gövde oranı ise yüzde 86 civarlarında. Ayrıca ekranda veya çerçevelerde kamera bulunmadığını, kameranın Oppo Reno modelinden aşina olduğumuz şekilde pop-up çerçevede saklandığını belirtelim.

Snapdragon 730G işlemci ile kutudan çıkan Reno 2, grafik işlemci tarafında Adreno 618 modelinden gücünü alıyor. AnTuTu v7 testinde 213,000 puan ortalamasına sahip olan modelin orta-üst segment için önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer temel bileşenler arasında ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Micro SD kart desteği ile birlikte hafızayı 256 GB daha artırmak mümkün.

Arkada dörtlü kamera kurulumuna yer veren modelin ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Sony IMX586 sensörü üzerine kurulu olan ana kamera; 8 MP ekstra geniş açılı kamera, 13 MP telefoto kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile destekleniyor.

Reno 2'nin içerisindeki 4,000 mAh kapasitesindeki batarya, VOOC Flash Charge 3.0 desteğine sahip. Bu teknoloji ile birlikte 30 dakikalık bir sürede yüzde 50 doluluğa ulaşmak mümkün. Android Pie sürümü ile kutudan çıkan modelin ColorOS 6.1 arabirimine sahip olduğunu da ekleyelim.

Oppo Reno 2 Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile ülkemizde de satışa sunulan Oppo Reno 2, 5,599 TL fiyat etiketi ile internetten, mağazalardan ve operatör kanallarından satın alınabiliyor. Satın alma sırasında tercih edebileceğiniz renkler ise Gece Mavisi ve Okyanus Yeşili olarak öne çıkmakta.