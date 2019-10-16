Oppo Reno 2Z Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Oppo Reno 2Z Türkiye'de satışa sunuldu! Yeni modelin fiyat bilgisi ve teknik özellikleri haberimizde.

Oppo Reno 2Z Teknik Özellikleri

Oppo Reno 2 modelinin biraz daha kırpılmış bir versiyonu olan Reno 2Z, kendi segmenti içerisinde önemli bir model olarak öne çıkıyor.

Gücünü MediaTek Helio P90 işlemciden alan Reno 2Z, bu işlemciyi 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile destekliyor. Bu depolamanın Micro SD kart aracılığı ile 256 GB daha artırılabileceğini belirtelim.

Modelin ön yüzüne baktığımızda 6,5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile karşılaşıyoruz. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranın gövde oranı ise yüzde 84 seviyesinde. Bu noktada tıpkı Reno 2 modelinde olduğu gibi ekranda ya da çerçevede kamera barındırmayan Reno 2Z, kamerayı pop-up çerçeve içerisinde konumlandırıyor. Ancak bu çerçeveli sistemin Reno 2 modelindekine göre biraz daha farklı ve küçük olduğunu söyleyebiliriz.

Arkada dörtlü kamera kurulumuna yer veren modelin ana kamerası Sony IMX586 sensörden gücünü alıyor ve 48 MP çözünürlüğüne sahip. Bu kameraya ultra geniş açılı kamera, telefoto kamera ve derinlik algısı sensörü eşlik ediyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 16 MP.

4,000 mAh bataryaya sahip olan Reno 2Z, USB-C konnektörü ile VOOC Flash Charge 3.0 teknolojisinin desteklediği hızlarda şarj olabiliyor. Bu noktada şirketin yarım saatte yüzde 50 şarj iddiasını sunduğunu söyleyelim. Android Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan model, ColorOS 6.1 arabirimini kullanıcılara sunuyor.

Oppo Reno 2Z Fiyatı

8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan Oppo Reno 2Z, ülkemizde 3,799 TL fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Modelin Gece Mavisi ve Beyaz renkleri ile satışta olduğunu, ilerleyen zamanlarda yeni renk seçeneklerinin de eklenebileceğini belirtelim.