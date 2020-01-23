Oppo Reno 3 5G, TENAA'da Göründü

Türkiye’de ilgi gören Çinli üreticilerden Oppo, 2019’un son günlerine doğru Reno 3 ve Reno 3 Pro akıllı telefonları tanıtmıştı. Sızıntılar gösteriyor ki çok yakında Reno 3 serisine yeni bir model eklenecek.

Geçtiğimiz sene Türkiye pazarına giren ve en çok satışı Türkiye’de yaptıklarını söyleyen Çinli üretici Oppo, Sıla’nın telefonu olarak hafızalara kazandı. 2019 Aralık ayında iki akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkan Oppo’nun 5G’li yeni Android telefonu Çin’in düzenleyici kurumu TENAA’da sertifikalandırıldı. Şu aşamada telefonun hiçbir görüntüsü yok, tüm teknik özellikleri de sızdırılmadı. Reno 3 ile aynı büyüklük ve ağırlıkta olacağı söylenen telefon çok az daha hızlı bir işlemci ile gelecek ve ana kamera 48 megapiksel olacak. Telefon yüksek ihtimalle Reno 3 Pro modelindeki gibi Snapdragon 765G işlemci ile gelecek. Bellek tarafında 8GB RAM, depolama tarafında da 128GB ve 256GB seçeneği olacak. Telefonda microSD yuvası bulunmayacak.

Oppo PCLM50 model numarasıyla görünen yeni Oppo telefonda dört kamera sistemi bulunacak. 48 megapiksel ana kameraya 8 megapiksel muhtemelen ultra geniş kamera, 2 megapiksel biri arka plan bulanıklaştırma diğeri makro çekimler için kamera bulunacak. Önde Reno 3 cihazlarla aynı; 32 megapiksel selfie kamerası yer alacak.