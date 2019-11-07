Oppo Reno 3 İlk Sızıntıları ile Karşımızda

Son zamanlarda yeni modelleri ile sıkça gündeme gelen Oppo, görünüşe göre başka modeller üzerinde hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Oppo Reno 3 ilk sızıntıları ile ortaya çıktı.

Oppo Reno 3 Teknik Özellikler

Yakın bir zamanda Reno 2 modelini satışa sunan Oppo, son zamanlarda Reno S hakkındaki söylentilerle gündeme geliyordu. Şimdi ortaya çıkan söylentiler işi biraz daha farklı bir rotasyona çevirip ilginç bir duruma sokuyor. Biraz erken olduğunu düşünsek de görünüşe göre Reno 3 modelinin bazı özellikleri sızdırıldı.

Sızan özelliklere göre yeni model Snapdragon 735 işlemciden gücünü alacak. Bu işlemci henüz duyurulmamış olsa da, Qualcomm tarafından bu yıl sonuna doğru tanıtılması beklenmekte. 8 GB RAM ve isteğe bağlı 128 GB / 256 GB depolama kapasitesi sunan model, iddialara göre 6,5 inç boyutunda bir ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlüğe sahip olması beklenen AMOLED ekranın, ekran içi parmak izi sensörü ile gelmesi bekleniyor.

Reno 3 arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. 60 MP ana kamera; 13 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü ile desteklenecek. Açılır ön kamera ızgarasının devam etmesi bekleniyor. Ön tarafta ise 32 MP kamera bulunacak.

Ayrıca 30W VOOC 4.0 hızlı şarj desteğine sahip 4,500 mAh batarya da konuşulanlar arasında. Ayrıca 5G desteğinin de bulunacağı iddia ediliyor.