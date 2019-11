Oppo Reno 3 Pro 5G Kendisine Hayran Bırakacak

Tasarım açısından kullanıcıları memnun edecek adımlar atan Oppo, yeni modeli ile adından sıkça söz ettirecek. Oppo Reno 3 Pro 5G ile ilgili ilk detaylar geldi.

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Reno 3 Pro 5G modeline ait ilk görseli paylaştı. Cihazın kalınlığını lens hariç olarak 7.7 mm açıklayan Shen, söz konusu modelin kendi segmenti içerisindeki en ince model olabileceğini vurguladı.

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b