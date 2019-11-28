Oppo Reno 3 Pro 5G Kendisine Hayran Bırakacak

Tasarım açısından kullanıcıları memnun edecek adımlar atan Oppo, yeni modeli ile adından sıkça söz ettirecek. Oppo Reno 3 Pro 5G ile ilgili ilk detaylar geldi.

En İnce 5G Akıllı Telefon Olabilir

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Reno 3 Pro 5G modeline ait ilk görseli paylaştı. Cihazın kalınlığını lens hariç olarak 7.7 mm açıklayan Shen, söz konusu modelin kendi segmenti içerisindeki en ince model olabileceğini vurguladı.

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b — Brian Shen (@BrianShenYiRen) 28 Kasım 2019

Açıklanan model ne kadar çekici gözükse de, her pazarda satılmama ihtimali bulunuyor. Şu anki görüşler dahilinde yeni modelin Amerika pazarında satılmama ihtimali söz konusu. Bununla birlikte şirketin Avrupalı operatörler ile yaptığı anlaşmalar dahilinde Avrupa pazarına girme ihtimali yüksek.

Yeni model hakkında bilinenler şu aşamada oldukça kısıtlı. Reno 3 Pro 5G modelinin teknik detayları, fiyatı ve satış bölgeleri ile ilerleyen zamanlarda karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.