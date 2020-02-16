Oppo Reno 3 Pro, Hindistan'da Farklı Bir Versiyon İle Tanıtılacak!

Aralık ayında Çin'de tanıtılan Oppo Reno 3 Pro, birkaç değişiklik aldı. Bu farklı model Hindistan'da tanıtılmak için tasarlandı.

Son zamanların popüler markalarından birisi olan Oppo, yeni cihazı Reno 3 Pro'yu Aralık ayında Çin'de tanıtmıştı. Cihazı 2 Mart'ta Hindistan için piyasaya süreceğini belirten şirket, bu sürede cihazı geliştirdi. Farklı bir versiyon oluşturan Oppo, Hindistan'da bu modeli satışa sunacak.

Yenilenen Oppo Reno 3 Pro ön kısmında bir derinlik sensörü taşıyacak. 44MP'lik bir kamera grubunu ön tarafında taşıyacak olan cihaz, ön kısmında iki adet kameraya sahip olacak. Duyurulan bu bilginin dışında arka kameranın ise 48MP'den 64MP'e çıkarıldığı öne sürülüyor. Tabii ki gerçek olması muhtemel.

Yine Hindistan'da satılacak olan Reno 3 Pro'nun 30W VOOC hızlı şarj teknolojisine, 8GB Ram'e ve 128GB depolamaya sahip olacağı düşünülüyor. Tabii ki bunlar kesin onaylanmadı. Bu kadar değişiklik cihazın işlemcisinde de bir değişiklik olduğunu işaret ediyor gibi. Ancak bu sadece bir tahmin. Bakalım 2 Mart'ta Oppo nasıl bir cihaz tanıtacak.