Oppo Reno 3 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Son dönemin popüler firmalarından birisi olan Oppo, yeni modeli Oppo Reno 3 Pro ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte Oppo Reno 3 Pro'nun özellikleri!

Çin merkezli teknoloji odaklı marka Oppo yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz ay karşımıza çıkan Oppo Reno 3 Pro, bu sefer özellikleri ile beraber karşımıza çıkmakta.

İlk olarak bu cihazın dikkat çeken noktasından başlayalım. Oppo Reno 3 Pro'nun arka kısmında dörlü bir kamera grubu yer alacak. 48MP'lik ana kamera ile başlayan bu grup, 13MP'lik ultra geniş açılı kamera ile devam ediyor. Diğer iki kameranın ise 8MP'lik ve 2MP'lik olduğu biliniyor. Ön kameranın ise ne olduğu tam belli değil.

Performans alanında Qualcomm'un Snapdragon 765G modeli ile gelmesi beklenen Oppo Reno 3 Pro tabi buna bağlı olarak 5G desteği ile gelecek. Yine bu işlemciyi 12GB RAM bellek ile destekliyor. Elektriksel gücünü ise 4025mAh'lik bataryasından alıyor. Ekran olarak ise 6.5 inç büyüklüğünde OLED bir ekran gelmesi muhtemel. Yine gelen bilgiler arasında ekranın delikli olabileceği de söyleniyor.

Telefonun çıkış tarihi, fiyatı ve tüm özellikleri tam olarak belli değil. Ancak tanıtım tarihinin Aralık 2019'un ortası veya sonu olması bekleniyor. Bakalım Oppo Reno 3 Pro'nun tasarımı ve diğer özellikleri nasıl olacak?