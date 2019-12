Oppo Reno 3 Serisi Çok Yakında Tanıtılacak

Ortaya atılan yeni iddialara göre Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro çok yakın bir tarihte tanıtılabilir.

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ColorOS 7 sürümü için lansman düzenleyen Oppo, aralık ayında Oppo Reno 3 modellerinin tanıtılacağını söylemişti. Son sızıntılar daha net bir tarih konusunda bizlere yardımcı oluyor. Buna göre Çin sınırları içerisinde düzenlenecek olan bu lansman 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Oppo tarafından yayınlanan birkaç videonun ardından yeni modellerin neye benzeyeceği konusunda bazı fikirlerimiz var.

A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? 👀 pic.twitter.com/V8yknOzFof