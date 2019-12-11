Oppo Reno 3 Serisi Çok Yakında Tanıtılacak

Ortaya atılan yeni iddialara göre Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro çok yakın bir tarihte tanıtılabilir.

Aralık Ayında Tanıtılacak

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ColorOS 7 sürümü için lansman düzenleyen Oppo, aralık ayında Oppo Reno 3 modellerinin tanıtılacağını söylemişti. Son sızıntılar daha net bir tarih konusunda bizlere yardımcı oluyor. Buna göre Çin sınırları içerisinde düzenlenecek olan bu lansman 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Oppo tarafından yayınlanan birkaç videonun ardından yeni modellerin neye benzeyeceği konusunda bazı fikirlerimiz var.

A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? 👀 pic.twitter.com/V8yknOzFof — Brian Shen (@BrianShenYiRen) December 9, 2019

Özellik tarafında pek çok detay belirsizliğini korusa da bazı küçük söylentiler bulunuyor. Buna göre Reno 3 modelinde Snapdragon 730G işlemci bulunuyor. Benzer şekilde Reno 3 Pro ise Snapdragon 765G ile gelecek. Reno 3 Pro bu işlemci ile birlikte 5G deneyimini kullanıcılara sunmuş olacak.

Şu an için bilinen bazı özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ancak bunların bir sızıntı olduğunu ve bilgilerin kesinlik taşımadığını belirtelim.

Oppo Reno 3 Özellikleri

Snapdragon 730G işlemciden gücünü alması beklenen modelin 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile destekleneceği söyleniyor. Bununla birlikte MicroSD kart desteği ile birlikte 256 GB ek kapasite yaratabileceksiniz. 6.4 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran, ekran içi parmak izi sensörü teknolojisi ile gelecek. Ayrıca 16 MP ön kamera söylentileri de bulunuyor.

Arkaya baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşmamız oldukça mümkün. 48 MP çözünürlüğündeki ana kameranın 8 MP ve 2 MP çözünürlüğünde iki lensle desteklenmesi bekleniyor.

Oppo Reno 3 Pro Özellikleri

Kaputun içinde Snapdragon 765G ile gelecek olan Reno 3 Pro, kullanıcılara 5G deneyimi sunacak. Tıpkı diğer modelde olduğu gibi bu modelin de 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile desteklenmesi bekleniyor. 6.5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile gelecek olan modelin parmak izi sensörü ekran altında bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 32 MP olarak tahmin ediliyor.

Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu için söylentiler var. 48 MP ana kameraya 13 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörleri eşlik edecek. Bu modelin 5G ile öne çıkan hafif ekstralı bir model olduğunu söylememiz mümkün.