Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Oppo yeni akıllı telefon modellerini kullanıcıların beğenisine sundu. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro'nun tüm teknik özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

Oppo Reno 3 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Reno 3, 6.4 inçlik ekrana sahip. Gücünü Mediatek'in geçtiğimiz gün tanıttığı Dimensity 1000L yonga setinden alan Reno 3, 8/12 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Cihaz 5G teknolojisini destekliyor. Oppo Reno 3'ün arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunuyor. Cihazın arka tarafındaki ana kamera sensörü 64 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera sensörüne 8MP geniş açı sensörü, 2 MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

4,025 mAh bataryadan beslenen Oppo Reno 3'ün başlangıç fiyatının 485 dolar olduğu açıklandı.

Oppo Reno 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

6.5 inçlik ekrana sahip olan Oppo Reno 3 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor. Cihazda 8/12 GB RAM ve 128/256GB dahili depolama alanı bulunuyor. Oppo Reno 3 Pro'nun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP ana, 13 MP telefoto, 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü.

Ön tarafta ise bir adet 32 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Oppo Reno 3 Pro'nun başlangıç fiyatının 642 dolar olduğu duyuruldu. Akıllı telefon 5G teknolojisini desteklemekte.