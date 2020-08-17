Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition özellikleri ve fiyatı.

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition Özellikleri

Çin'de piyasaya sürülen Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition'ın arka panelinde sanatçı James Jean tarafından yapılan gravür sanatı bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition'ın diğer tüm özellikleri 5G varyantı ile aynı. 90 Hz yenileme hızı ile 6,5 inç full-HD + AMOLED ekrana sahip olan Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition gücünü Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor.

Cihazın arka tarafında 48 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 13 megapiksel telefoto olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu bulunmakta. Ön tarafta ise bizleri 32 megapiksel bir selfie kamerası karşılıyor.

Akıllı telefon, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine sahip ve 4.000 mAh bataryadan besleniyor.

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition Fiyatı

Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition'ın fiyatının 620 dolar olduğu açıklandı. Akıllı telefon şu anda sadece Çin'de bulunmakta. Cihazın global pazarda yer alıp almayacağı bilinmiyor.