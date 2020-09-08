Oppo Reno 4 SE Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Reno 4 SE gün yüzüne çıktı. Oppo Reno 4 SE TENAA'da ortaya çıktı. İşte Oppo Reno 4 SE özellikleri.

Oppo Reno 4 SE Özellikleri

Oppo Reno 4 SE, dört kameralı Oppo F17 Pro'ya benzemekte. Weibo'dan gelen raporlar, Oppo Reno4 SE adlı yeni bir cihazın yolda olduğunu iddia ediyor. GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Oppo Reno 4 SE, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile gelecek.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 800 yonga setinden alacak. Telefonun ön tarafında 6,43 inçlik Samsung Super AMOLED ekran, 32 MP selfie kamera için tek bir delik ve 90 Hz yenileme hızı olacak.

Arkada üçlü kamera kurulumuna yer verilecek. Bu sensörler: 48MP Sony IMX586 ana + 8MP ultra geniş açı + 2MP derinlik sensörü. Bataryanın 4.300 mAh olduğu söyleniyor. Son olarak akıllı telefonun fiyatının 380 dolar olacağı konuşuluyor.

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