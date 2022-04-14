Oppo, Reno 7 Lite 5G'yi Tanıttı: İşte Özellikleri

Bugün Prag'daki bir etkinlikte Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki pazarlar için Reno7 Lite 5G'yi tanıttı.

Söylentilere göre bu cihaz daha önce başka bir yerde piyasaya sürülmedi ama bu söylentilere kulak asmamakta fayda var çünkü daha önce bu cihazı farklı bir isim altında da olsa gördük. Reno7 Lite 5G aslında Reno7 Z 5G'nin aynısı. Sadece Orta ve Doğu Avrupa'daki pazarlarda satışa sunmak için Oppo'nun farklı bir şekilde isimlendirmesinden ibaret.

Bu nedenle özellik noktasında da aynı ancak yine de hatırlatmakta fayda var. 6.43 inç 1080x2400 OLED ekran, 64MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü ile üçlü arka kamera kurulumuna sahip telefonun ön tarafında bizleri 16 MP selfie kamerası karşılıyor. İşlemci noktasında Snapdragon 695 cihaza güç sağlarken, 8 GB RAM, 128 GB genişletilebilir depolama alanı ve 33W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil mevcut. ColorOS 12 ile çalışan telefon iki farklı renkte satışa sunulacak. Bunlar Rainbow Spectrum ve Cosmic Black.

Reno7 Lite 5G ayrıca farklı durumlara bağlı olarak çeşitli renklerde yanan ve yanıp sönen, iki ana kameranın arkasına entegre edilen Çift Yörüngeli Işıklar'a sahip. Telefon 7.5mm inceliğinde sadece 173 gram ağırlığında.

Reno7 Lite 5G yakında Orta ve Doğu Avrupa'da satışa sunulacak ve fiyatlandırma ülkeler bazında duyurulacak.

Reno7 Lite 5G Özellikleri