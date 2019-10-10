Oppo Reno A Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Japonya'da düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Oppo Reno A'nın tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Oppo Reno A, 6.4 inçlik 1080x2340 çözünürlük sunan ekrana sahip. Cihazın ekranı Gorilla Glass 5 koruması ile gelmekte. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Akıllı telefonun su damlası şeklindeki çentiğinde 25 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Oppo Reno A'nın arka tarafında iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kameralar: 16 megapiksel ana, 2 megapiksel derinlik sensörü.

3.600 mAh bataryaya sahip olan Oppo Reno A, Android 9 Pie işletim sistemi ile gelmekte. Cihaz IP67 sertifikasına sahip. Bu da cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu göstermekte.

Oppo Reno A Özellikleri ve Fiyatı

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen Oppo Reno A, yurt dışında 332 dolardan satılacak. Oppo Reno A'nın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.