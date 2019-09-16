Oppo Reno Ace'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon modellerini tanıtan Oppo, etkinliğin sonlarında yeni amiral gemisi modeli Oppo Reno Ace'yi de tanıttı. Oppo Reno Ace'nin çıkış tarihi açıklandı.

28 Ağustos tarihinde üç yeni Reno 2 modelini tanıtan Oppo, amiral gemisi tarafını boş bırakmıştı. Herkesin aklında soru işaretleri oluşmaya başlamışken şirket, etkinliğin sonunda yeni amiral gemisi modeli Reno Ace'yi duyurmuştu. Bugün Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da açıklama yapan Oppo, yeni modelin çıkış tarihini duyurdu.

Şu an için hakkında pek fazla detay bilinmeyen Oppo Reno Ace, etkinlikten bu yana süper hızlı şarj teknolojisi ile gündeme geliyor. Yeni modelin 65W hızlı şarj desteği ile geleeğini açıklayan şirket, büyük bir heyecan yaratmayı başarmıştı. Günümüzde ortalama 15W-25W arası hızlı şarj gördüğümüz bir dönemde, Galaxy Note 10+ modelinde dahi 45W desteği bulunuyorken, böyle bir adımın atılması pek çok kişinin beğenisini topladı.

Bunun dışında tahmin edilen iki detaydan birisi 4,000 mAh kapasitesindeki batarya iken, bir diğeri ise 90Hz ekran yenileme hızı. RAM, depolama veya işlemci gibi detayları hakkında bilgi sahibi olmadığımız model, muhtemel olarak Snapdragon 855 Plus işlemci ile kutudan çıkacak.

Oppo tarafından Weibo üzerinde yapılan açıklamaya göre, yeni model 10 Ekim tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Bu süreçte daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.