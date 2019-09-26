Oppo, 'Reno Ace' ile Birlikte 'K5' Modelini de Tanıtabilir

Oppo, önümüzdeki haftalarda Reno Ace’i tanıtmaya hazırlanıyor. 65W hızlı şarj desteği ve Snapdragon 855+ yonga setiyle gelecek olan Reno Ace ile birlikte şirketin, K5 adlı orta seviyeli bir başka telefonunu daha tanıtacağı ortaya çıktı.

Üreticinin resmi hesabı üzerinden yapılan bir Weibo paylaşımına göre, 64 MP kamera ve Snapdragon 730G yonga setine sahip Oppo K5’i 10 Ekim’de göreceğiz.

Oppo K5, Çinli perakendecilerin internet sitelerinde tam render görselleri ve önemli özellikleriyle birlikte listelenmeye başladı bile. Bunlara bakdığında, Oppo K5 ve Realme X2 arasındaki benzerlikler kolayca fark edilebiliyor. Ancak her iki marka da üretim ve Ar-Ge verilerini büyük oranda birbirleriyle paylaştığı için bu durum çok da şaşırtıcı sayılmaz.

Perakendeciler sayesinde cihazın birçok özelliğini de öğrenmiş bulunuyoruz. 30W VOOC 4.0 hızlı şarj desteğiyle gelecek olan Oppo K5’in, 4.000 mAh kapasiteli bataryasını 67 dakikada doldurabildiği belirtiliyor. Ayrıca telefonun 119 derecelik FoV ile 8 MP’lik ultra geniş açılı bir kameraya sahip olduğu ve çeşitli yapay zeka özellikleriyle donatılan selfie kamerasının da 32 MP olduğu biliniyor.

Oppo K5 hakkında bilinmeyenler ise telefonun hafıza seçeneklerinin ve fiyatının nasıl olacağı. Ancak cihaz 10 Ekim’de resmi olarak tanılacağı için yaklaşık 2 hafta sonra bunları da öğrenmiş olacağız.