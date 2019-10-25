Oppo Reno Ace’ten Sonra Şimdi de Reno S Geliyor

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Reno Ace henüz Hindistan’da piyasaya bile sürülmemişken, şirketin bundan daha da üst seviyede bir amiral gemisi üzerinde çalıştığına dair söylentiler ortaya çıktı.

Oppo Reno S olarak adlandırılacağı söylenen yeni modelin 65W Super VOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisiyle geleceği belirtiliyor.

Söylentilere göre, Reno S’in arka kamerası 48MP yerine 64MP olacak ancak diğer kameraların özellikleri henüz bilinmiyor. Reno Ace’in arka kısmında 13MP telefoto kamerası ve 8MP ultra geniş açılı bir kamera yer alırken telefonun ön tarafında da bir çentik içerisinde 16MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Aralık ayının ilk haftasında ortaya çıkması beklenen Oppo Reno S’in yaklaşık 570 dolar’dan satışa sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Hindistan’da tanıtılan Reno 10x zoom modelinin fiyat etiketi de bu şekildeydi (özellikle 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip versiyonu).

Oppo’nun yakın zamanda dikkat çeken bir başka modeli de Oppo K5 olmuştu. 64MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kamera ile gelen bu orta seviye akıllı telefon, gücünü Snapdragon 730 yonga setinden alıyor ve 30W VOOC 4.0 hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak bu model de henüz Hindistan’da satışa sunulmadığı için nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağını şimdilik bilemiyoruz (Çin’de yaklaşık 270 dolar’dan satılıyor).

Son olarak, amiral gemisi bir akıllı telefon olması beklenen Reno S’te muhtemelen Snapdragon 855+ gibi bir amiral gemisi yonga seti göreceğimizi belirtelim.