Oppo Reno Serisi Bugünden İtibaren Satışa Sunuluyor

Tüm Dünyanın merak ettiği Oppo Reno serisi, sonunda satışa sunulmaya başlanacak. iPhone cep telefonlarından bile daha fazla spekülasyon yaratan Oppo Reno serisi, özellikle de kameraları ile ön plana çıkmayı başarmıştı. Oppo akıllı telefon üreticisi; Reno serisi ile ilgili genellikle hibrit kamera özelliğini vurguluyordu.

Oppo Reno serisi için yaklaşık olarak 2 hafta kadar önce ön siparişler başlamıştı. Şu an için de, satışta olan versiyonları sadece kısıtlı bir RAM oranına sahip. Reno serisi için genellikle, kamera sistemini alt üst edecek akıllı telefonlar deniliyor.

Oppo Reno serisi Avrupa'da da satışa sunulacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Oppo, öncelikli olarak 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesine sahip cep telefonlarını piyasaya sürecek. Bu versiyonların hafızaları ise 256 GB olacak.

Huawei cep telefonları, katlanabilir modellerde devrim yaratırken; Oppo akıllı telefonları da 10x zoom gibi çeşitli özellikler sunuyor. Üstelik Reno serisinin tanıtımlarına dikkat edildiğinde genellikle 10x zoom yapılırken bile herhangi bir Pixel kayması yaşanmadığı görülüyor. Eğer bu performans gerçekten de doğruysa, şirket bugüne kadarki eniyi kameraları üretmiş olabilir.

Reno serisi, Avrupa'da 500 euro gibi bir fiyata sahip olacak. Türkiye'deki fiyatının ise henüz belli olmaması kullanıcılarda soru işareti yaratıyor. Ancak şirketin genellikle Türkiye'de yüksek bir fiyat politikası izlemesi, en az 3500 TL gibi fiyatların telaffuz edilmesine neden oluyor. Oppo Reno serisi ile ilgili beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.