Oppo Reno, Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Oppo, yeni akıllı telefon serisi Oppo Reno’yu Türkiye’de satışa çıkardı. Açılır kapanır selfie kamerasıyla gelen cihaz, pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Oppo Reno’nun tüm özelliklerini ve fiyatını haberimize bulabilirsiniz.

Merakla beklenen Oppo Reno, Türkiye’deki macerasına resmen başladı. Bugün itibarıyla ülkemizde satışa çıkan cihaz, şu aralar telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilir.

Peki, Oppo Reno kullanıcılara neler sunuyor? Hadi gelin, bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

Oppo Reno Özellikleri

Oppo Reno, 6,4 inç büyüklüğündeki panoramik ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 93,1 ekran / kasa oranına sahip olan akıllı telefon, pop-up, yani açılır kapanır selfie kamerası sayesinde kullanıcılara çentiksiz bir ekran deneyimi sunuyor.

16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera barındıran pop-up kamera, yukarı aşağı yerine sola doğru çapraz bir şekilde açılıyor. Çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen kızak, 200 bininci kullanımdan sonra dahi sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Oppo Reno’nun arkasını çevirdiğinizde, 48MP + 16MP çözünürlüğünde çift kamera kurulumu ile karşılaşıyorsunuz. Portre Modu, Yapay Zeka İyileştirme, HDR ve Derinlik Algısı (Bokeh) gibi önemli özelliklere sahip olan kamera sistemi, 60 fps'ye kadar 2160p 4K video kaydı yapabiliyor.

Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan Oppo Reno, 6GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olan cihaz, bünyesinde 3765mAh değerinde bir batarya barındırıyor.

Oppo Reno Fiyatı

Kutusundan Android 9.0 Tabanlı ColorOS 6 işletim sistemi ile çıkan Oppo Reno, 4.999 TL fiyat etiketiyle çeşitli e-ticaret platformlarında, perakende mağazalarda ve operatörlerde satışa sunuldu.