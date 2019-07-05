OPPO Reno Z, Türkiye’de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno Z, bugün itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Peki, OPPO Reno Z kullanıcılara neler sunuyor? OPPO Reno Z fiyatı ne kadar? Bu ve daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Akıllı telefon piyasasında yaptığı hamlelerle pazar payını önemli ölçüde artıran OPPO, Reno serisinin yeni üyesi Reno Z modelini Türk müşterilerinin beğenisine sundu.

Kuzey Işıkları ve Karbon Siyahı olarak iki degrade rengi bulunan OPPO Reno Z, kamera ve donanım tarafındaki özellikleri sayesinde segmentinin en iddialı cihazlarından bir tanesi konumunda.

Hadi gelin, OPPO Reno Z’nin özelliklerine yakından bakalım.

OPPO Reno Z Özellikleri

Zarif bir tasarım diline sahip olan Reno Z, 6.4 inç full HD + AMOLED ekranında 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 92 gibi oldukça etkileyici bir ekran / kasa oranına sahip olan cihaz, son dönemde pek çok telefonda gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi sensörüyle geliyor.

Oppo Reno Z’nin arkasına dikey olarak konumlandırılmış 48MP + 5MP çift kamera kurulumu bulunuyor. Su damlası çentiğinde 32MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapan akıllı telefon, selfie fotoğraflarının doğal renkler ve ten tonlarıyla çıkmasını sağlayan OPPO Portre Modu 2.0'ı da destekliyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P90 yonga setinden alan Reno Z, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Kapağının altında 4035mAh gücünde bir batarya barındıran cihaz, kutusundan Android 9.0 tabanlı ColorOS 6 işletim sistemi ile çıkıyor.

Oppo Reno Z’nin 4GB + 128GB versiyonu, 3499 TL tavsiye edilen tüketici fiyatı ile bugün itibarıyla mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde satışa sunuldu.