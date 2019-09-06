Oppo Reno2 Z Satışa Sunuldu

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Oppo Reno2 Z şimdilerde Hindistan’da satışa sunuldu.

Yaklaşık olarak 420 dolardan (yaklaşık 2.400 TL) satışa çıkarılan akıllı telefon, Sky White (Gökyüzü Beyazı) ve Luminous Black (Parlak Siyah) olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Telefonu Amazon.in, Flipkart ya da ülkedeki çevrimdışı mağazalardan satın alabilirsiniz.

Reno2 Z’de 6.53 inç’lik FHD+ AMOLED ekran bulunuyor ve bu ekranın içerisinde gömülü olarak gelen bir parmak izi okuyucu da yer alıyor. Telefonun çentiksiz bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz çünkü 16MP’lik selfie kamerası ekranın üst kısmındaki açılır-kapanır bir mekanizma içerisine yerleştirilmiş.

Telefonun arka kısmında ise bir adet 48MP Sony IMX586 lensi, 8MP ultra-geniş açılı bir lens ve portre fotoğrafları için iki adet 2MP’lik lens bulunuyor.

Helio P90 yonga setinden gücünü alan Reno2 Z’de 8GB RAM ve 256GB depolama alanı mevcut. Telefon Android Pie tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemiyle geliyor ve 4.000 mAh’lik bir batarya ile VOOC 3.0 hızlı şarj desteği de sunuluyor.