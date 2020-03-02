Oppo Reno3 Pro, 44MP Çift Selfie Kamerası ile Geliyor

Oppo, Pro sürümü 5G olan Reno3 serisini tanıtmıştı. Şimdiyse, düz OLED panelin içine yerleştirilmiş iki selfie kamerasıyla birlikte, uluslararası 5G olmayan Oppo Reno3 Pro tanıtıldı.

Reno3 Pro, yakın zamanda duyurulan, Mediatek Helio P95 setine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Telefonda, 2.2GHz ve 8GB RAM'e kadar çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği olan, sekiz çekirdekli CPU bulunuyor. Depolama alanı için ise iki seçenek sunuluyor; 128 GB veya 256 GB. Daha fazla depolama alanı isterseniz, bir microSD kart kullanabilme imkânı da tanınıyor.

Bugüne Kadar ki En Yüksek Çözünürlüğe Sahip Kamera

Ayrıca telefon, 20:9 oranına, Full HD + çözünürlüğe, ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip ve 6,5” Süper AMOLED panel etrafında üretilmiş. Arka tasarım, Reno3 Pro 5G'ye benziyor. Tasarımda, 2x optik zoom, 8MP ultrawide snapper ve 2MP tek renkli derinlik algılamalı kamera bulunuyor. Yeni Oppo Reno3 Pro’nun en çok dikkat çeken özelliği ise bugüne kadar ki en yüksek çözünürlüğe sahip ön kamerayla birlikte geliyor olması.

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