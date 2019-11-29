Oppo Reno3 Pro 5G’nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Oppo, Reno3 ve Reno3 Pro 5G modellerini önümüzdeki ay tanıtacak. Reno3 Pro 5G, kavisli ekrana sahip olacak ve 7,7mm kalınlığında cam gövde ile gelecek (kamera çıkıntısı hariç).

Telefonun sadece 7,7mm kalınlığa sahip olması oldukça etkileyici fakat bu nedenle cihazın bataryasının yeterince büyük olmayacağından endişe ediyorduk. Neyse ki batarya konusunda endişelenmeye gerek olmadığı bugün ortaya çıktı.

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, Reno3 Pro 5G’nin 4.025 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini duyurdu. Bunun, günümüz standartlarında oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

In answer to some comments - OPPO Reno3 Pro 5G has a 4025mAh battery, matching users needs of power and speed even with it's thickness of 7.7mm. 🤓 — Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 29, 2019

Örneğin, kısa süre önce tanıtılan Reno2 ve Reno Ace modelleriyle kıyaslama yapacak olursak, bu iki model sırasıyla 9.5mm ve 8.7mm kalınlığa sahip ve her ikisinde de 4.000 mAh’lik bataryalar bulunuyor. Reno3 Pro 5G ise 7.7mm’lik daha ince bir yapıya sahip olmasına rağmen 4.025 mAh’lik bir batarya sunuyor.

Shen, bundan önceki tweet’inde de, Reno3 Pro 5G’nin kendi fiyat segmenti içerisinde çift modlu 5G’ye sahip en ince akıllı telefon olabileceğini belirtmişti.

Reno3 Pro 5G hakkında hakkında henüz çok şey bilmiyoruz ancak telefonun çift modlu 5G desteğine sahip olacağını ve muhtemelen delikli ekran tasarımıyla geleceğini biliyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.