Oppo Reno3 Pro 5G’nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Oppo, Reno3 ve Reno3 Pro 5G modellerini önümüzdeki ay tanıtacak. Reno3 Pro 5G, kavisli ekrana sahip olacak ve 7,7mm kalınlığında cam gövde ile gelecek (kamera çıkıntısı hariç).

Telefonun sadece 7,7mm kalınlığa sahip olması oldukça etkileyici fakat bu nedenle cihazın bataryasının yeterince büyük olmayacağından endişe ediyorduk. Neyse ki batarya konusunda endişelenmeye gerek olmadığı bugün ortaya çıktı.

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, Reno3 Pro 5G’nin 4.025 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini duyurdu. Bunun, günümüz standartlarında oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

In answer to some comments - OPPO Reno3 Pro 5G has a 4025mAh battery, matching users needs of power and speed even with it's thickness of 7.7mm. 🤓