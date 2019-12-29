Oppo Reno3 Serisine Büyük İlgi

Oppo’nun iki gün önce tanıttığı Reno3 ve Reno3 Pro adlı yeni akıllı telefonları oldukça büyük bir ilgi görüyor.

Reno3 ve Reno3 Pro için yaptırılan kayıtlar Çin’de 1.46 milyonu geçti ve bu kayıtların 580 bin adedi JD.com üzerinden yapıldı. Reno3 serisi aynı zamanda 2019’un TMall rezervasyon şampiyonu oldu.

Bu kayıtlardan kaçının gerçek bir siparişe dönüşeceğini zaman gösterecek ancak bu rakamların, Oppo’nun ilk 5G’li akıllı telefon dalgasının gördüğü yoğun ilginin bir göstergesi olduğu söylenebilir.

Üstelik bu rakamların 27 Aralık'ta yerel saatle 18:30'daki sayım sonucunda ortaya çıktığını belirtelim. Dolayısıyla an itibariyle son rakamların 1,5 milyonu aşmış olması oldukça muhtemel görünüyor.

Reno3 gücünü Mediatek’in Dimensity 1000L yonga setinden alıyor ve 485 dolardan (yaklaşık 2.885 TL) satışa sunuluyor. Reno3 Pro ise Snapdragon 765G yonga setiyle geliyor ve baz modeli 570 dolardan (yaklaşık 3.390 TL) satışa sunuluyor.

Oppo Reno3 ve Reno3 Pro’nun detaylı özelliklerine şuradaki haberimizden göz atabilirsiniz.