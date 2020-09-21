Oppo Reno4 SE 5G Tanıtıldı! İşte Oppo Reno4 SE 5G Özellikleri

Çin merkezli Oppo firması yeni akıllı telefon modeli Reno4 SE 5G'yi tanıttı. Oppo tarafından gerçekleştirilen tanıtım ile beraber yeni akıllı telefon modeli Oppo Reno4 SE 5G'nin teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Oppo firmasının yeni akıllı telefon modeli 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çekiyor. Oppo Reno4 SE 5G özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Oppo Reno4 SE 5G Özellikleri

6.43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo Reno4 SE 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın üst kısmında ön kamera için bir delik bulunuyor. Cihazın ekranı yüzde 91.97 DCI-P3 renk gamı ve yüzde 100 sRGB sunuyor. 169 gram ağırlığındaki Oppo Reno4 SE 5G modeli 160.5 x 73.5 x 7.85 mm boyutlarına sahip.

Gücünü MediaTek firması tarafından geliştirilen Dimensity 720 işlemcisinden alan Oppo Reno4 SE 5G modeli, 8GB LPPDR4x RAM'e sahip. Cihazın depolama tarafında ise 128GB ve 256GB UFS 2.0 seçenekleri yer alıyor. Oppo firmasının yeni akıllı telefon modelinde microSD desteği bulunmuyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen Oppo Reno4 SE 5G modelinde ColorOS 7.2 kullanıcı arayüzü yer alacak.

Oppo Reno4 SE 5G modelinin arka kısmında üçlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 119 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere toplamda üç adet kamera bulunuyor. Oppo Reno4 SE 5G'nin arka kameraları EIS, portre modu, panorama, gece modu, 120 FPS 1080p ağır çekim gibi özellikleri destekliyor. Cihazın ön kısmında ise EIS, gece modu, portre modu ve yapay zeka tabanlı güzellik modu desteğine sahip 32MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge isimli hızlı şarj teknolojisine sahip olan Oppo Reno4 SE 5G modelinde 4300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Oppo, cihazın yaklaşık 37 dakikada tamamen şarj olabildiğini belirtiyor. Hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken cihazın diğer özelliklerinin arasında 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type C portu, çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.1 yer alıyor.

Oppo Reno4 SE 5G Fiyatı

Oppo Reno4 SE 5G, 25 Eylül tarihinde Çin'de üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Oppo Reno4 SE 5G modelinin 8GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 369 dolar, 8GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise yaklaşık 413 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Oppo firmasının yeni akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.