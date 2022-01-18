Oppo Reno6 Lite Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli telefon üreticisi Oppo, Reno 6 Lite olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Peki, Oppo Reno6 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni modele ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oppo Reno6 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,43 inç, AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 662

GPU: Adreno 610

RAM: 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1

Ağırlık: 175 gram

Fiyat: 433 dolar

Satışa sunduğu başarılı telefonlar ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Oppo, Reno6 Lite isimli yeni bir akıllı telefonu tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte yeni Oppo modelinin özellikleri belli oldu.

6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon 160,3 x 73,8 x 8 mm boyutlarında. Sahip olduğu şık tasarım ile dikat çeken telefon 175 gram ağırlığında.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisinden alan Oppo Reno6 Lite isimli modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Çok şık bir tasarım ile birlikte gelen cihazın GPU tarafında Adreno 610 yer alıyor.

Oppo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 33W şarj desteği yer alıyor. Telefonun 30 dakika yüzde 54 oranında şarj olduğu iddia ediliyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altına entegre edilmiş. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefon, Android 11 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen cihaz, Meksika'da 433 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 3,5 mm kulaklık girişinin yer aldığı telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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