Oppo Reno7 Serisi Satış Rekoru Kırdı: Stoklar 15 Dakikada Tükendi

Oppo Reno7 serisi satışlarda oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Üç modelden oluşan serinin stokları yalnızca 15 dakika içerisinde tükendi. Peki, Çinli telefon üreticisi, bu satıştan ne kadar gelir elde etti? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Oppo Reno7 Serisinin Stokları 15 Dakika İçinde Tükendi

Reno7, Reno7 SE ve Reno7 Pro olmak üzere üç modelden oluşan telefon serisi yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki, Oppo'nun yeni cihazlarının stokları yalnızca 15 dakika içerisinde tükendi. Telefon üreticisi, yeni akıllı telefon modelleri ile birlikte büyük bir başarıya imza attı.

Çinli şirket, orta seviyede konumlanan Reno7 serisinin satışlarından 100 milyon CNY (yaklaşık 15.682.830 dolar) kazanç elde etti. Çin merkezli kaynaklar, Reno7 satışlarının, Reno6 serisinin ilk satışlarından yüzde 150 oranında daha fazla olduğunu ileri sürdü. Satış miktarına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Çin merkezli telefon üreticisinin dakikada 2300 telefon ya da saniyede yaklaşık olarak 40 telefon satışı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Reno7 serisi şu anda yalnızca Çin'de mevcut. Söz konusu modellerin diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Oppo Reno7 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,43 inç, AMOLED

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 12

Fiyat: 380 euro

6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 çözünürlük sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip. Şık tasarım ile dikkat çeken cihazın ekranı Corning Groilla Glass 5 ile korunuyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. Depolama alanı tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut.

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