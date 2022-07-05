Oppo Reno8 Serisi Farklı Pazarlarda Farklı Özellikler Sunuyor

Oppo, son birkaç haftadır Hindistan'da Reno8 serisini tanıtıyor ve bugün şirket telefonun üzerindeki gizemli perdeyi kaldırmaya karar verdi ve Hindistan'da yaklaşan Oppo Reno8 serisinin lansman tarihini açıkladı. Çinli teknoloji devi, en son serisini iki hafta sonra, yani 18 Temmuz'da Hindistan'da piyasaya sürecek. Serinin Oppo Reno8 ve Reno8 Pro akıllı telefonlarla gelmesi bekleniyor.

Oppo, Twitter hesabından Reno8 serisinin Hindistan'da 18 Temmuz'da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Seride bulunan her iki akıllı telefonun da etkileyici kameralarla gelmesi bekleniyor. Muhtemelen çok daha iyi görüntüleme özellikleri sunacaklar ve düşük ışıkta bile iyi fotoğraflar çekebilecekler.

Oppo'ya göre Reno8 Pro ayrıca gece bile yapay zekâ destekli kamerası ile 4K videolar kaydedebilecek ve bunu şirketin tescilli MariSilicon X görüntüleme çipi sağlayacak. Akıllı telefonlar, özelleştirilmiş Sony sensörlerine de sahip olacak. Sonuç olarak, yaklaşan seri fotoğrafçılık açısından sınırları zorlayacak.

Oppo Reno8 Serisinin Hindistan Varyantı Özellikleri

Reno8 serisi zaten Çin'de piyasaya sürüldü ancak burada önem taşıyan nokta Hindistan'da piyasaya sürülecek varyantları farklı özelliklere sahip olacak. Şirket herhangi bir ayrıntı açıklamadı ancak her iki akıllı telefonun da Çin'deki piyasaya sürülen telefonlardan farklı işlemcilere sahip olması bekleniyor.

Sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma geçtiğimiz günlerde her iki telefonun da bazı özelliklerini sızdırdı. Sızıntıya göre Oppo Reno8'in Hindistan varyantı 6.4 inç AMOLED panel, 50MP ana sensör + 8MP ultra geniş lens + 2MP makro kamera ile üçlü arka kamera ünitesine sahip olacak. Akıllı telefon 4500mAh pil ile güçlendirilecek ve 80W hızlı şarjı destekleyecek.

Oppo Reno8 Pro'nun Hindistan varyantı ise çift Sony amiral gemisi sensörüne sahip olacak ve 4K Ultra Gece ve 4K Ultra HDR Video kaydetme özelliğine sahip olacak. OnePlus 10R'de kullanılanla aynı işlemci olan Dimensity 8100-Max işlemcisi tarafından desteklenecek.