Oppo, Survivor 2020'ye Katılıyor! İşte Detaylar

Survivor’ın yeni sezonunun başlamasına çok az bir zaman kaldı ve yarışmacı kadrosu açıklandı. TV 8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2020 yarışmasında Ünlülerle Gönüllüler kıyasıya mücadele edecek. Merakla beklenen programın ana sponsoru da belli oldu. İşte o isim

TV 8 kanalında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her sezon ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının yeni sezonu 16 Şubat’ta başlayacak. Survivor 2020 Ünlüler takımında Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korku yer alırken; Survivor 2020 Gönüllüler takımında Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan ve Burak Yurdugör yer alacak.

Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek Survivor 2020 yarışmasının ana sponsoru ise OPPO olacak. Yenilikçi kamera ve fotoğraf teknolojileriyle kullanıcılarına ilham veren ve onları kendi yeteneklerini keşfetmeye davet eden OPPO, farklı yeteneklere sahip yarışmacıların kıyasıya müdadele edeceği Survivor Ünlüler - Gönüllüler macerasının en büyük destekçilerinden olacak.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou yeni sponsorluk anlaşması hakkında şunları söyledi: “OPPO olarak küresel akıllı telefon pazarının lider markalarından biriyiz. 2019 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında kısa sürede çok sevildik ve yüzde 10 pazar payına ulaşarak en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri haline geldik. Kullanıcılarla yakaladığımız bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle reklam kampanyalarının yanı sıra sponsorluk yatırımlarına da ağırlık vermek istedik. OPPO’nun geleneğinde her zaman ses getiren adımları atma alışkanlığı vardır. Sponsorluk çalışmalarında da aynı strateji uyguluyoruz. En değerli ve en etkili etkinliklerin, organizasyonların veya kurumların sponsoru oluyoruz. Survivor yarışmasını da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun markamıza çok önemli katkılar yapacağına inancımız tam.”