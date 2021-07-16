Bazı OPPO Telefonlar Ram Arttırma Özeliğine Sahip Olacak

Bazı OPPO telefonlar, işletim sistemi arayüzü ColorOS'in 11.3 güncellenmesi ile RAM arttırma özelliğine sahip olmaya başlıyor.

Dünyanın önde gelen akıllı ürün markalarından OPPO, ColorOS 11.3 güncellemesi ile bazı akıllı telefon modellerinde bellek arttırma özelliğinin kullanılabilir olacağını duyurdu. Kullanıcıların bellek ihtiyacının artması ya da zorlayıcı uygulamaların kullanılması halinde sistem dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun modeline göre belleğe 1 GB'tan 5 GB'a kadar ekleme yapabilecek.

Örneğin Reno 5 ve Reno 5 Lite modellerinde yer alan 8 GB belleğe ihtiyaç duyulması durumunda 5 GB daha eklenebilecek. Benzer şekilde A serisindeki A74 modelinin 4 GB olan RAM'ine 3 GB daha dahil edilebilecek.

Ram Arttırma Seçeneği Bazı OPPO Telefonlar ile Sınırlı

Yeni özellik sayesinde akıllı telefon kullanıcıları çok sayıda zorlayıcı uygulama ve oyunu aynı anda hiçbir performans sorununa maruz kalmadan deneyimleme şansına sahip olacak. Ram arttırma seçeneği özellikle daha az kullanılabilir belleğe sahip modellerde performansın iyileştirilmesinin bir sonucu olarak bellek parçalanmasının da önüne geçebiliyor.

Kullanıcılar, "Ayarlar" menüsünün altında yer alan "Telefon Hakkında" kısmında RAM seçeneğini seçerek büyük bir kolaylıkla RAM yükseltme özelliğinden yararlanabilir.

OPPO Üretim Kapasitesi Giderek Katlanıyor

OPPO üretim kapasitesi, İstanbul'da yer alan yeni fabrikasında üretime başlayarak ikiye katlamayı başardı. Dünyanın önde gelen akıllı ürün geliştiricisi, İstanbul'daki yeni fabrikasında üretime başladığını, böylelikle global üretim kapasitesini arttırdığını ve bunun da bölgedeki uzun vadeli yatırımlarına katkı sağladığını açıkladı.

Tesisin açılışı, yüzlerce istihdam yaratarak ekonomiye katkı sağlarken OPPO'nun tedarik zincirinin de güçlenmesini sağladı.

OPPO Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Johnny Zhang, üretim kapasitesinin artmasına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Tuzla'da kurulan bu son teknoloji fabrika, OPPO'nun Avrupa'da devam eden yolculuğunda bir başka önemli kilometre taşını oluşturuyor. Hükümetin ticari operasyonlarımızda ve tesis inşaatımızda gösterdiği destekler için son derece müteşekkiriz. Yeni fabrikayla, OPPO'nun yerel pazara ve sadık müşterilerine verdiği uzun dönem taahhüdünü yerine getirmek için birinci sınıf bir konuma sahibiz."

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye'nin her şehrinden kullanıcıların OPPO ürünlerine erişimini sağlamak için kanal iş ortaklarıyla iş birliği halinde olduklarını belirtti.