OPPO, Türkiye’deki Çağrı Merkezini Hizmete Açtı

OPPO, Türkiye'de yerel çağrı merkezini hizmete açtı. Bu hizmetle birlikte kullanıcılar, pek çok konuda direkt olarak yardım alabilecekler.

"Kullanıcı Deneyiminde Fark Yaratmak İstiyoruz"

Müşterilerine daha hızlı ve daha kapsamlı çözümler üretmek ve deneyimlerini iyileştirmek isteyen OPPO, Türk kullanıcılar için yerel çağrı merkezini kullanıma sundu.

Garanti kontrolü, kullanım özellikleri, menü desteği, basit sorunların servise gitmeden telefon hattı üzerinden çözülmesi, teknik destek, teknik servis yönlendirmesi ve teknik servislerde çıkabilecek sorunlar sonrasında servislerle görüşerek çözümlerin organize edilmesi gibi hizmetler sunacak olan çağrı merkezi, kullanıcıların en hızlı şekilde yardım alabilmelerini sağlayacak.

Türkiye'de gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten OPPO Türkiye Genel Müdürü Wijian Zhou, “Hizmet anlayışımızla müşterilerimizin kalbini fethetmek için çalışıyoruz” dedi.

Çağrı merkezi hizmeti için 80 ülkede hizmet sunan Teleperformance Grup ile çalışan şirket, satış sonrası servis ağını ise Genpa, Kvk ve Ouno iş birlikleri ile sürdürmekte.

OPPO Çağrı Merkezi Bilgileri

Pazar günleri hariç pazartesiden cumartesiye, haftanın altı günü ulaşılabilen OPPO çağrı merkezi, 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Şehir içi konuşma tarifesinden ücretlendirilen çağrı merkezinin numarası: 0850 433 67 76