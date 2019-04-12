Oppo Türkiye Kendi Bölgesinde Satış Rekorları Kırıyor

Samsung ve Apple gibi devasa büyüklükteki şirketlere meydan okumayı başaran ve bu sayede Dünyanın 5. büyük akıllı telefon markası olan Oppo, Türkiye'de satış rekorları kırıyor. Her ne kadar Türkiye'deki bazı kesimler tarafından fiyatları pahalı bulunsa bile, yine de Oppo’nun Türkiye'deki satışları kendi bölgesindeki en yüksek oranlara sahip.

Böyle bir başarının elde edilmesinin perde arkasını aktaran kişi, Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou oldu. Oppo Türkiye Genel Müdürü’ne göre şirketin bu başarısındaki en önemli etken; pazara girmeden önce yaptıkları detaylı pazar analizi ve yerel rakipleri tanımaktan geçiyor. Şirket, belirli bir bölgede işe girişmeden önce projelendirme faaliyetlerini daha uzun sürdürüyor.

Oppo Türkiye, ilkleri yaşatmaya devam ediyor

Hem damla ekrana, hem de ışıltılı gövde tasarımına sahip olan ilk akıllı telefon Oppo RX17 Pro, Türkiye'ye de bu yılki yaşatmıştı. Ayrıca şirket, bu modelinde en hızlı Süper VOOC şarj teknolojisini de kullanıcıları için getirmişti. Oppo RX17 Pro modeli, aynı zamanda F1.5 / F2.4 akıllı diyafram kamerası ve optik sabitleme özelliği ile de gece çekimlerine büyük bir imkan sağlamıştı.

İlkleri yaşatmaya devam eden şirket, bu sefer de Oppo AX7 ile kendi segmentinde ilk damla ekrana sahip model ortaya çıkarmayı da başarmıştı. Bu model, 4230 mAh büyük bataryaya sahipti ve 18 saat kullanım imkanı sunuyordu.

Şu an için Oppo modelleri ile ilgili en çok şikayet edilen konulardan birisi, fiyat problemi. Eğer Oppo, Türkiye'deki fiyatlarını düşürürse muhtemelen daha çok satış elde edecektir. Oppo’nun bu başarısı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.