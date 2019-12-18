Oppo, Türkiye Pazarına İddialı Reklamlarla Giriş Yapıyor

OPPO’nun geçtiğimiz kasım ayında büyük ses getiren ilk kampanyasında olduğu gibi yeni kampanyada da ünlü şarkıcı Sıla markanın reklam yüzü olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. “Bir iş var bu işin içinde” başlığını taşıyan yeni reklam kampanyasında Sıla’nın yanı sıra izleyicilerin yakından tanıdığı ünlü isimler; Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu rol alıyor.

OPPO'nun yeni reklam kampanyasında Türk Edebiyatı'nın büyük şairi Orhan Veli'nin "Bir iş var" adlı şiiri Sıla'nın sesinden izleyicilerle buluşuyor. Sıla, Orhan Veli’nin dizelerini okurken OPPO Reno2 serisinin "ultra geniş açı", "ultra gece modu", "ultra video sabitleme" gibi sıra dışı özelliklerine görüntüler eşliğinde vurgu yapılıyor. OPPO’nun yenilikçi mobil fotoğraf ve video teknolojileriyle kullanıcılara yaşattığı güzel deneyimler izleyicilerle paylaşılıyor. Reklam filmi "Sıra dışı olmak #SeninYeteneğin" mesajıyla son buluyor.

Akıllı telefon endüstrisinin son 10 yıllık gelişiminde tasarımı ve teknolojik donanımıyla önemli pay sahibi olan OPPO, özellikle mobil fotoğrafçılık ve kamera alanında devrimsel yenilikler sundu. Bu yeniliklerin en çarpıcı şekilde deneyimlendiği modeller ise popüler Reno serisi oldu. Kullanıcılar OPPO'nun Reno serisi ile ilk olarak Mayıs 2019'da tanıştı.

Reno serisinin ikinci ürün grubu ise 2019’un sonlarında teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. Reno serisinin en yenileri olan Reno2 ve Reno2 Z modelleri, fotoğrafçılık ve video geliştirme özellikleriyle kullanıcılar için yaratıcılığın sınırlarını yeniden tanımlıyor. Yeni seri, ilk kez dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra fotoğraf ve video amacıyla 5x Hibrit Zoom, Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici, Ultra Geniş Açı özellikleri ile geldi. Reno2 serisi, Android 9.0'ın son sürümüyle çalışan ColorOS 6.1 tarafından destekleniyor.